Клопп: этот титул для Далглиша и Джеррарда. Они ждали его 30 лет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях от досрочного чемпионства в чемпионате Англии после завершения игры «Челси» — «Манчестер Сити» (2:1).

«Это невероятно. Это чемпионство — гораздо большее, чем я себе его представлял. Зная, сколько Кенни Далглиш оказывал нам поддержки, этот титул для него. Он ждал его 30 лет, как и Стивен Джеррард. Ребята восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории.

Это были действительно напряженные 100 минут игры «Челси» — «Манчестер Сити». Я действительно не хотел следить за этой игрой, но это невозможно. Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я не ждал 30 лет, я здесь уже четыре с половиной года, но это настоящее достижение, особенно с трёхмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить в том же духе.

Игра вчера вечером дала мне ощущение, что у нас всё будет хорошо, а сегодня вечером — для фанатов. Я надеюсь, что вы остаётесь дома, нам было очень приятно порадовать вас. Пандемия ещё не закончена, и мы наблюдали за игрой вместе с игроками в отеле, поэтому мы будем наслаждаться моментом.

Я знаю, что людям трудно в этот момент, но мы не могли сдерживаться. Мы будем наслаждаться этим с нашими болельщиками, когда сможем», — приводит слова Клоппа BBC.

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).