Появилось видео реакции игроков «Ливерпуля» после окончания игры «Манчестер Сити»

В Сети появилось видео реакции игроков «Ливерпуля» после финального свистка в игре 31-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» (2:1), которая позволила мерсисайдцам стать чемпионами английской Премьер-лиги впервые за 30 лет.

Видео доступно на «Чемпионате».

На видео показано, как большая часть игроков основного состава «Ливерпуля» собрались на террасе одного из зданий, наблюдая за окончанием игры «Манчестер Сити», чьё поражение обеспечивало красным долгожданное чемпионство. В ожидании финального свистка игроки вели обратный отсчёт, а по окончанию встречи все футболисты принялись бурно ликовать и всячески поздравлять друг друга.

Это первый чемпионский титул АПЛ для «Ливерпуля» за последние 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).