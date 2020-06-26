Судьба 3 из 6 последних титулов АПЛ была решена на «Стэмфорд Бридж»

Домашний стадион лондонского «Челси» — «Стэмфорд Бридж» является фигурантом необычной статистической закономерности, о которой сообщает Opta в «Твиттере».

Сезон-2019/2020 является третьим из последних шести сезонов, исход чемпионской гонки которого решается в матче, сыгранном на «Стэмфорд Бридж». Кроме прошедшей игры с «Манчестер Сити» (2:1), это были встречи «Челси» с «Кристал Пэлас» в сезоне-2014/15 и «Тоттенхэмом» (2015/2016). При этом в сезоне-2016/2017, «Челси» в 4 раз из 6 последних случаев определил победителя турнира, однако на этот раз не на «Стэмфорд Бридж», а на домашнем стадионе «Вест Бромвич Альбион».

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.