Фанаты на заборах, «кубки АПЛ» и много пиротехники. Яркие фото болельщиков у «Энфилда»

26 июня в Ливерпуле фанаты отпраздновали чемпионство возле домашнего стадиона красных — «Энфилда».



«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.



После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).



Лучшие кадры празднования чемпионства возле «Энфилда». — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.