Джордан Хендерсон продемонстрировал чемпионскую футболку «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продемонстрировал в своём «Инстаграме» чемпионскую футболку мерсисайдцев с надписью на задней части «Чемпионы 19-20».
«А теперь ты поверишь нам», — подписал фото 30-летний полузащитник «Ливерпуля».
Публикация доступна в «инстаграме» Джорадана Хендерсона.
Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования, впервые за последние 30 лет.
Джордан Хендерсон в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги принял участие в 27 встречах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Эмоции игроков «Ливерпуля» после гола Виллиана в ворота «Манчестер Сити». Видео
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