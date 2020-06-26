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Джордан Хендерсон продемонстрировал чемпионскую футболку «Ливерпуля»

Джордан Хендерсон продемонстрировал чемпионскую футболку «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продемонстрировал в своём «Инстаграме» чемпионскую футболку мерсисайдцев с надписью на задней части «Чемпионы 19-20».

«А теперь ты поверишь нам», — подписал фото 30-летний полузащитник «Ливерпуля».

Публикация доступна в «инстаграме» Джорадана Хендерсона.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования, впервые за последние 30 лет.

Джордан Хендерсон в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги принял участие в 27 встречах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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