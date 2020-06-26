Кевин Де Брёйне: второе место «Манчестер Сити» — очень хороший результат
28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в чемпионате Англии.
«Мы должны поздравить «Ливерпуль» с победой, в этой сезоне они были намного сильнее нас и заслуженно победили. Для той команды, что у нас сейчас есть, второе место очень даже хороший результат. Но мы не останавливаемся на этом, впереди Лига чемпионов и Кубок Англии, если мы выиграем эти турниры, сезон получится фантастическим», — сказал Де Брёйне в послематчевом интервью.
Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.
Рафаэль Бенитес – о чемпионстве «Ливерпуля»: мечта сбылась спустя 30 лет
- 26 июня 2020
-
04:51
-
04:32
-
03:55
-
03:33
-
03:10
-
02:56
-
02:42
-
02:27
-
02:17
-
02:04
-
01:42
-
01:31
-
01:15
-
01:08
-
00:49
-
00:47
-
00:42
-
00:42
-
00:32
-
00:31
-
00:19
-
00:10
-
00:10
- 25 июня 2020
-
23:53
-
23:44
-
23:32
-
23:29
-
23:27
-
23:12
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:28
-
22:19
-
22:16
Партнерский контент