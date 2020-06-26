Кевин Де Брёйне: второе место «Манчестер Сити» — очень хороший результат

28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в чемпионате Англии.

«Мы должны поздравить «Ливерпуль» с победой, в этой сезоне они были намного сильнее нас и заслуженно победили. Для той команды, что у нас сейчас есть, второе место очень даже хороший результат. Но мы не останавливаемся на этом, впереди Лига чемпионов и Кубок Англии, если мы выиграем эти турниры, сезон получится фантастическим», — сказал Де Брёйне в послематчевом интервью.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.