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Кевин Де Брёйне: второе место «Манчестер Сити» — очень хороший результат

Кевин Де Брёйне: второе место «Манчестер Сити» — очень хороший результат
Футбол / Англия 0

28-летний бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поздравил «Ливерпуль» с досрочной победой в чемпионате Англии.

«Мы должны поздравить «Ливерпуль» с победой, в этой сезоне они были намного сильнее нас и заслуженно победили. Для той команды, что у нас сейчас есть, второе место очень даже хороший результат. Но мы не останавливаемся на этом, впереди Лига чемпионов и Кубок Англии, если мы выиграем эти турниры, сезон получится фантастическим», — сказал Де Брёйне в послематчевом интервью.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом за 7 туров до конца соревнования.

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