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Хендерсон: не хотел говорить о чемпионстве до последнего момента

Хендерсон: не хотел говорить о чемпионстве до последнего момента
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями от завоевания своей командой чемпионского титула.

«Это великолепно. Я не хотел говорить о чемпионстве до последнего момента. Очень рад за всех парней. Горжусь тем, чего мы достигли.

Смотреть игру «Челси» и «Манчестер Сити» — это был совсем другой опыт. А потом радоваться со всеми после финального свистка. Мы никогда не забудем этот момент. На мгновенье я даже забыл слова. Никогда не думаешь об этом моменте, просто концентрируешься на каждом матче. А когда он наступает… Я даже не могу описать это.

После финала Лиги чемпионов я сказал, что мы могли бы выиграть без тренера. И это не было неуважением к предыдущим наставникам. Просто когда Клопп в первый раз зашел в раздевалку, он изменил всё, и мы последовали за ним. Надеюсь, мы сохраним желание побеждать», — приводит слова Хендерсона Sky Sports.

«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после поражения «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
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