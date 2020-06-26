«Ливерпуль» — чемпион Англии, в «Оренбурге» коронавирус у 8 игроков. Главное к утру

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек, в этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги, призёра Паралимпиады-2012 нашли мёртвой в океане и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.
2. Коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек.
3. В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги.
4. Призёрку Паралимпиады-2012 нашли мёртвой в океане.
5. Допинг-проба B чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат.
6. Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет.
7. Экс-защитник «Барселоны» Матьё завершил карьеру после серьёзной травмы.
8. «Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ.
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