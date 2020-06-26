Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — чемпион Англии, в «Оренбурге» коронавирус у 8 игроков. Главное к утру

«Ливерпуль» — чемпион Англии, в «Оренбурге» коронавирус у 8 игроков. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек, в этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги, призёра Паралимпиады-2012 нашли мёртвой в океане и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет.

2. Коронавирус в «Оренбурге» выявлен у восьми человек.

3. В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги.

4. Призёрку Паралимпиады-2012 нашли мёртвой в океане.

5. Допинг-проба B чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат.

6. Хабиб Нурмагомедов возглавил список самых успешных россиян до 40 лет.

7. Экс-защитник «Барселоны» Матьё завершил карьеру после серьёзной травмы.

8. «Есть опасения по поводу процветания лиги». Панарин сделал заявление о сезоне НХЛ.

«Локомотив» изолировался на базе, «Урал» стал полуфиналистом Кубка России. Главное к утру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020