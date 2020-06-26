Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 24-го тура
Сегодня, 26 июня, матчем между «Ахматом» и «Сочи» стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
В 24-м туре состоятся следующие встречи:
26 июня
«Ахмат» — «Сочи» (Грозный, 18:00 мск)
«Зенит» — «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 20:30 мск).
27 июня
«Оренбург» — «Краснодар» (Оренбург, 14:00 мск)
«Спартак» — «Уфа» (Москва, 16:30 мск)
«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 17:30 мск)
«Динамо» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск)
«Ростов» — «Арсенал» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).
28 июня
«Урал» — «Тамбов» (Екатеринбург, 16:30 мск).
После 23 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020
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