Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 24-го тура

Сегодня, 26 июня, матчем между «Ахматом» и «Сочи» стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



В 24-м туре состоятся следующие встречи:



26 июня

«Ахмат» — «Сочи» (Грозный, 18:00 мск)

«Зенит» — «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 20:30 мск).



27 июня

«Оренбург» — «Краснодар» (Оренбург, 14:00 мск)

«Спартак» — «Уфа» (Москва, 16:30 мск)

«Рубин» — «Локомотив» (Казань, 17:30 мск)

«Динамо» — ЦСКА (Москва, 19:00 мск)

«Ростов» — «Арсенал» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).



28 июня

«Урал» — «Тамбов» (Екатеринбург, 16:30 мск).



После 23 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 25 июня