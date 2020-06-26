«Милан» работает над возвращением Бакайоко. «Челси» хочет за игрока не менее € 20 млн
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, покинувший «Монако» по истечении аренды, может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в возвращении 25-летнего футболиста заинтересован «Милан». Россонери уже ведут переговоры о переходе. «Челси» рассчитывает заработать на продаже Тьемуэ € 20-25 млн. При этом итальянский клуб не готов на условия действующего контракта хавбека, по которому тот получает € 6,5 млн за сезон, и хочет договориться о зарплате в € 4 млн и соглашении на четыре года.
Бакайоко перешёл в «Челси» в 2017 году из «Монако». Сезон-2018/2019 француз провёл в аренде в «Милане», а в минувшей кампании вновь выступал за монегасков. Ранее сообщалось, что Тьемуэ хочет вернуться в стан россонери.
Слимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»
- 26 июня 2020
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