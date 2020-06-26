«Мы прошли через это в 2017-м». «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» поздравила «Ливерпуль» с досрочной победой в английской Премьер-лиге.



«Эй, парни, поздравляем с чемпионским титулом! Надеемся, вы готовы к этим многочисленным постам наподобие «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в последний раз стал чемпионом?» Мы прошли через это в 2017-м», говорится в сообщении красно-белых.



Напомним, в сезоне-2016/2017 «Спартак» стал чемпионом России. Титул стал для клуба первым за 16 лет. До этого красно-белые становились лучшими в стране в 2001 году.



В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).

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