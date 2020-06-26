Фаулер: придётся отдать Клоппу прозвище Бог. Теперь именно его можно так называть

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер, которого болельщики клуба называют Богом, выразил готовность отдать своё прозвище главному тренеру красных Юргену Клоппу, под руководством которого команда впервые за 30 лет стала чемпионом Англии.



«Думаю, мне придётся отказаться от прозвища Бог и отдать его Юргену. Теперь именно его можно называть Богом, не так ли?



Я чувствую себя великолепно. Я знаю, что мы давно не играли за «Ливерпуль», но быть здесь и наблюдать за тем, что мы увидели, – это абсолютно невероятно. С момента прихода Юргена игроки перенимали от него уверенность. Они действительно выходят на каждый матч с верой в победу и в то, что никто не сможет их одолеть», — цитирует Фаулера Goal.com со ссылкой на Optus Sport.

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