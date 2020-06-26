Артета: у «Арсенала» достаточно матчей, чтобы пробиться в еврокубки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями по поводу шансов «ганнерз» на еврокубки по итогам текущего сезона.



В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Саутгемптон» (2:0). До этого лондонцы дважды проиграли после возобновления чемпионата — «Манчестер Сити» и «Брайтону».



«Остаются ли у „Арсенала“ шансы пробиться в еврокубки? Я всегда очень позитивен. У нас достаточно времени и матчей, чтобы сделать это.



Мы проиграли два раза [подряд] впервые за время моей работы, но сегодня мы победили, и это поднимает дух и укрепляет веру.



Календарь у нас довольно тяжёлый. Впереди четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать игроков», — приводит слова Артеты ВВС.



После 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает девятое место в таблице.