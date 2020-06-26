Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: у «Арсенала» достаточно матчей, чтобы пробиться в еврокубки

Артета: у «Арсенала» достаточно матчей, чтобы пробиться в еврокубки
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями по поводу шансов «ганнерз» на еврокубки по итогам текущего сезона.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Саутгемптон» (2:0). До этого лондонцы дважды проиграли после возобновления чемпионата — «Манчестер Сити» и «Брайтону».

«Остаются ли у „Арсенала“ шансы пробиться в еврокубки? Я всегда очень позитивен. У нас достаточно времени и матчей, чтобы сделать это.

Мы проиграли два раза [подряд] впервые за время моей работы, но сегодня мы победили, и это поднимает дух и укрепляет веру.

Календарь у нас довольно тяжёлый. Впереди четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать игроков», — приводит слова Артеты ВВС.

После 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает девятое место в таблице.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020