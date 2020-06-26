Артета: у «Арсенала» достаточно матчей, чтобы пробиться в еврокубки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями по поводу шансов «ганнерз» на еврокубки по итогам текущего сезона.
В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Саутгемптон» (2:0). До этого лондонцы дважды проиграли после возобновления чемпионата — «Манчестер Сити» и «Брайтону».
«Остаются ли у „Арсенала“ шансы пробиться в еврокубки? Я всегда очень позитивен. У нас достаточно времени и матчей, чтобы сделать это.
Мы проиграли два раза [подряд] впервые за время моей работы, но сегодня мы победили, и это поднимает дух и укрепляет веру.
Календарь у нас довольно тяжёлый. Впереди четыре выездных матча, и нам нужно восстанавливать игроков», — приводит слова Артеты ВВС.
После 31-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает девятое место в таблице.
- 26 июня 2020
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