Гари Невилл отреагировал на досрочную победу «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл отреагировал на досрочное завоевание титула чемпиона Англии «Ливерпулем», принципиальным соперником «красных дьяволов».



После окончания матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1), результат которого гарантировал мерсисайдцам первое место в турнирной таблице, экс-футболист опубликовал в своём «твиттере» эмодзи машущей руки.

В августе прошлого года Невилл заявил, что, по его мнению, «Манчестер Юнайтед» вновь станет чемпионом Англии и сделает это быстрее, чем «Ливерпуль».



В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).