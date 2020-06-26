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Экс-игрок «Реала» Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»

Экс-игрок «Реала» Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»
Футбол / Испания 0

Легендарный игрок мадридского «Реала» Гути отправлен в отставку с поста главного тренера выступающей в Сегунде «Альмерии», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, решение об увольнении уже принято, объявлено о нём будет сегодня, 26 июня.

Руководство клуба приняло такое решение после минимального поражения команды от «Алькоркона» (0:1) в 35-м туре Сегунды. Из-за этого результата занимающая вторую строчку «Сарагоса» оторвалась от «Альмерии» на пять очков, а лидирующий «Кадис» — на шесть.

Отметим, что вторая строчка Сегунды гарантирует повышение в Примеру. «Альмерия» располагается на третьем месте, в активе у команды после 35 матчей 56 очков.

Напомним, что Гути возглавил «Альмерию» в ноябре прошлого года.

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