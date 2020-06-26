Жена Погребняка: мне предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала, что ей предложили стать донором после перенесённого коронавируса.

«Сегодня мне позвонили, вроде из Роспотребнадзора (честно, прослушала). Предложили стать донором плазмы для лечения пациентов с COVID-19, так как у меня есть антитела!



Я, конечно, сразу согласилась, но возникла проблема… Донорами могут стать люди с весом выше 50 килограммов. Я не знала, а вы?



Зато мне предложили быть волонтёром, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или в магазин.



В понедельник еду сдавать проверочные анализы.



P.S. Они явно не знают, что разговаривали с Марией Погребняк (фамилия моя по паспорту другая). Эта информация для хейтеров, что пост мне никто не проплачивал, мою фамилию родную никто не знает», — написала супруга футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Павел Погребняк и вся его семья переболели коронавирусом.