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Жена Погребняка: мне предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19

Жена Погребняка: мне предложили стать донором плазмы для лечения пациентов COVID-19
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала, что ей предложили стать донором после перенесённого коронавируса.

«Сегодня мне позвонили, вроде из Роспотребнадзора (честно, прослушала). Предложили стать донором плазмы для лечения пациентов с COVID-19, так как у меня есть антитела!

Я, конечно, сразу согласилась, но возникла проблема… Донорами могут стать люди с весом выше 50 килограммов. Я не знала, а вы?

Зато мне предложили быть волонтёром, помогать людям, которые из-за болезни не могут сходить в аптеку или в магазин.

В понедельник еду сдавать проверочные анализы.

P.S. Они явно не знают, что разговаривали с Марией Погребняк (фамилия моя по паспорту другая). Эта информация для хейтеров, что пост мне никто не проплачивал, мою фамилию родную никто не знает», — написала супруга футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Павел Погребняк и вся его семья переболели коронавирусом.

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