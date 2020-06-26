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Глава Министерства иностранных дел Венгрии: мне нравится Игорь Акинфеев

Глава Министерства иностранных дел Венгрии: мне нравится Игорь Акинфеев
Футбол / РПЛ 0

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как он относится к бывшему вратарю сборной России и капитану ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Мне нравится российский вратарь Игорь Акинфеев, у меня даже есть его футболка. Спустя несколько недель после того, как мне её прислали, я встретился с ним лично и подарил футболку Ференца Пушкаша. Тогда ЦСКА приезжал в Будапешт на матч Лиги Европы с «Ференцварошем», — приводит слова Сийярто RT.

Напомним, что Игорь Акинфеев прекратил выступления за сборную России после чемпионата мира 2018 года.

В текущем сезоне Акинфеев провёл в рамках Российской Премьер-Лиги 23 матча в составе красно-синих. В семи из них капитан «армейцев» не пропустил.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России. Завтра, 27 июня, команда сыграет с московским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск.

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