Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» отпраздновали чемпионство зажигательным танцем. Видео

«Ливерпуль» бурно отпраздновал досрочную победу в английской Премьер-лиге.
В Сети появились видео из заведения, где представители красных отмечали триумф. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп отметился ярким танцем, а его подопечные последовали примеру наставника.
Видео танца Клоппа доступно на «Чемпионате».
Видео танца игроков «Ливерпуля» доступно на «Чемпионате».
Первое место в турнирной таблице АПЛ мерсисайдцам гарантировал результат матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).
В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).
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