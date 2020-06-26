Федун: написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал своё решение обратиться к первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику полиции Александру Горовому.
Причиной обращения стало уголовное преследование болельщиков красно-белых, которые проводили команду на матч 23-го тура РПЛ в Тулу с использованием пиротехники и перекрыли проезжую часть перед стадионом.
«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.
Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», — приводит слова владельца «Спартака» «Спорт-экспресс».
- 26 июня 2020
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