Федун: написал письмо в МВД, потому что это уже не первый инцидент в сезоне

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал своё решение обратиться к первому заместителю министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнику полиции Александру Горовому.



Причиной обращения стало уголовное преследование болельщиков красно-белых, которые проводили команду на матч 23-го тура РПЛ в Тулу с использованием пиротехники и перекрыли проезжую часть перед стадионом.



«Написал письмо, потому что это уже не первый подобный инцидент в сезоне. Вспоминаются ситуации с болельщиками «Спартака» в Ростове и Санкт-Петербурге. Не хотелось бы думать, что в их отношении существует какая-то предвзятость.



Надеюсь на торжество здравого смысла и соответствие законодательству. Наши фанаты не сделали ничего подпадающего под уголовные статьи, тем более аналогичные акции прошли в других городах и вопросов не вызвали», — приводит слова владельца «Спартака» «Спорт-экспресс».

Леонид Федун заступился за болельщиков «Спартака» в письме заместителю главы МВД