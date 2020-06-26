Основное рассмотрение дела «Локомотива» и Геркуса отложено на 24 июля

Основное рассмотрение дела об иске «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу, которое должно было состояться сегодня, 26 июня, отложено на 24 июля. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой сообщил юрист Михаил Прокопец.



28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.



Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Василий Кикнадзе.



В настоящее время «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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