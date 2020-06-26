Юрист Геркуса: «Локомотив» решил принести на заседание пять томов новых документов

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, рассказал о причинах переноса основного рассмотрения иска клуба к его подопечному.
«Дело длится с января. Сегодня на основное заседание «Локомотив» решил принести пять томов новых документов. У нас не было времени с этим ознакомиться, ведь «Локомотив» заранее нам ничего не предоставил. Судья с этими документами был тоже не знаком. Соотвественно, было принято решение отложить дело на 24 июля», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
28 января стало известно, что «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей. Функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017. В настоящее время пост генерального директора клуба занимает Василий Кикнадзе.
- 26 июня 2020
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