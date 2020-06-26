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Карпин не знает, в каком составе «Ростов» сыграет с «Арсеналом». До матча один день

Карпин не знает, в каком составе «Ростов» сыграет с «Арсеналом». До матча один день
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не знает подробностей о составе команды на предстоящий матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«В каком составе «Ростов» будет играть против «Арсенала»? Не знаю. Я сам не понимаю», — приводит слова Карпина Sport24.

Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится завтра, 27 июня, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Напомним, в «Ростове» была выявлена вспышка коронавируса. В прошлом туре клуб попытался перенести матч с «Сочи», однако соперник настоял на проведении встречи в назначенное время. В итоге у ростовчан на поле вышли игроки молодёжного состава, каждому из которых было меньше 20 лет. «Сочи» одержал победу со счётом 10:1.

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