«Больно видеть». Сульшер — о титуле «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии.



Накануне красные впервые за 30 лет отпраздновали чемпионство.



«Любая команда, которой удаётся выиграть Премьер-лигу, заслуживает уважения. В этом чемпионате сложно победить. Юрген и его игроки провели отличную работу.



Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, — это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с «Манчестер Юнайтед» – игроки и фанаты.



Семь лет без победы в чемпионате? Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов», — приводит слова тренера ESPN.

После 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию. 27 июня команду Сульшера ждёт матч с «Норвичем» в четвертьфинале Кубка Англии.