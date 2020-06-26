«Больно видеть». Сульшер — о титуле «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии.
Накануне красные впервые за 30 лет отпраздновали чемпионство.
«Любая команда, которой удаётся выиграть Премьер-лигу, заслуживает уважения. В этом чемпионате сложно победить. Юрген и его игроки провели отличную работу.
Каждый раз, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, — это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с «Манчестер Юнайтед» – игроки и фанаты.
Семь лет без победы в чемпионате? Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов», — приводит слова тренера ESPN.
После 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию. 27 июня команду Сульшера ждёт матч с «Норвичем» в четвертьфинале Кубка Англии.
- 26 июня 2020
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