«Ахмат» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 26 июня, состоится матч «Ахмат» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».



«Ахмат», набрав 23 очка в 23 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — 10-й.

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ