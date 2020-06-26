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«Ахмат» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Ахмат» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 июня, состоится матч «Ахмат» — «Сочи». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Сочи».

«Ахмат», набрав 23 очка в 23 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — 10-й.

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ
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