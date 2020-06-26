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Кепа может стать игроком «Валенсии»

Кепа может стать игроком «Валенсии»
Футбол / Англия 0

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Валенсии», сообщает Marca.

По информации источника, «Валенсия» рассматривает вариант усиления вратарской линии. Сообщается, что «Челси» предложил испанскому клубу взять Кепу в аренду на два сезона с обязательным выкупом.

Ранее появлялась информация, что лондонский клуб намерен отказаться от продажи вратаря на настоящий момент. Из-за пандемии коронавируса стоимость футболиста стала существенно ниже.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кепа провёл 27 игр и в трёх из них не пропустил. После 31-го тура «Челси» занимает четвёртую позицию в лиге.

28 июня лондонская команда сыграет против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии. Начало встречи — в 18:00 мск.

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