Кепа может стать игроком «Валенсии»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Валенсии», сообщает Marca.



По информации источника, «Валенсия» рассматривает вариант усиления вратарской линии. Сообщается, что «Челси» предложил испанскому клубу взять Кепу в аренду на два сезона с обязательным выкупом.



Ранее появлялась информация, что лондонский клуб намерен отказаться от продажи вратаря на настоящий момент. Из-за пандемии коронавируса стоимость футболиста стала существенно ниже.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кепа провёл 27 игр и в трёх из них не пропустил. После 31-го тура «Челси» занимает четвёртую позицию в лиге.

28 июня лондонская команда сыграет против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии. Начало встречи — в 18:00 мск.