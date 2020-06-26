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«Зенит» запускает предматчевую программу

«Зенит» запускает предматчевую программу
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Зенит» с игры 24-го тура Российской Премьер-Лиги c «Крыльями Советов» запускает новую предматчевую программу «PRОЗенит онлайн», сообщает пресс-служба клуба.

Транслироваться программа будет как на официальном сайте, так и в социальной сети «ВКонтакте» и на Ютубе.

Ведущими первого выпуска, посвящённого игре с «Крыльями Советов», станут журналист Алексей Петровский и старший тренер молодёжного состава Константин Зырянов. Приглашённые эксперты — комментатор Геннадий Орлов и аналитик Александр Дорский.

Также болельщики смогут увидеть кадры подготовки «Зенита» к первому домашнему матчу, прямые включения с кромки поля, интервью с Сергеем Семаком и футболистами «Зенита», сюжеты о подготовке к игре болельщиков со всего мира.

Первый выпуск состоится сегодня, 26 июня. Начало — в 19:30 мск.

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