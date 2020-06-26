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Хендерсон: «Ливерпуль» хочет закончить сезон с максимально возможным количеством очков

Хендерсон: «Ливерпуль» хочет закончить сезон с максимально возможным количеством очков
Футбол / Англия 0

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы «Ливерпуля» в АПЛ.

Напомним, что красные выиграли титул впервые за 30 лет.

«Это потрясающе. Трудно описать, если честно. Но после финального свистка матча «Челси» – «Манчестер Сити» было просто изумительное чувство. Окончательно преодолеть эту черту – это облегчение, удивительное чувство.

Мы будем радоваться, праздновать, но знаю, что в ближайшие несколько дней команда сосредоточится на следующей игре с «Ман Сити» и попытается завершить сезон как можно лучше. Мы хотим закончить сезон с максимально возможным количеством очков. «Ливерпуль» выложится на сто процентов, после чего перейдёт в следующий сезон, где мы хотим большего. Так что речь идёт о том, чтобы сохранить этот голод, и я не сомневаюсь, что у нас он есть. Мы доказали это за последние пару лет. Даже когда «Ливерпуль» брал трофеи или упускал их, мы реагировали правильно, поэтому у меня нет сомнений, что это продолжится и в дальнейшем», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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