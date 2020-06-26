В Ливерпуле во время празднования были задержаны 10 фанатов

Болельщики «Ливерпуля» бурно отпраздновали досрочную победу команды в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.



Как сообщает Sky Sports, в ходе празднования на улицах города и в частности возле стадиона «Энфилд» было суммарно задержано 10 фанатов. Все они обвиняются в нарушении общественного порядка.

Видео с ликующими болельщиками «Ливерпуля» доступно на «Чемпионате».

Первое место в турнирной таблице АПЛ мерсисайдцам гарантировал результат матча «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).



В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).