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Чанов: ЦСКА находится на правильном пути. Дважды одолели «Реал» и расслабились

Чанов: ЦСКА находится на правильном пути. Дважды одолели «Реал» и расслабились
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал состояние красно-синих.

Напомним, что в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА проиграл «Зениту» (0:4). Команда находится на пятой строчке турнирной таблицы.

«Молодые ребята зачастую не понимают, что их ждёт в будущем. Как говорится, «маленькая звёздная». Они сыграли в Лиге чемпионов, дважды одолели «Реал» и расслабились, подумали, что так будет всегда. В целом это нормальная ситуация.

Считаю, команда находится на правильном пути. Перезвоните мне через полтора года, посмотрим, на каком месте будут находиться красно-синие. А весь негатив, который идёт сейчас по отношению к ним, — глупость», — приводит слова специалиста RT.

В рамках 24-го тура РПЛ ЦСКА сыграет против московского «Динамо».

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