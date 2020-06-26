«Ахмат» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Сочи» назвали составы команд на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Фелипе Визеу.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Заболотный Н., Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.
«Ахмат» после 23 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-ю строчку, «Сочи» располагается на 10-й.
Матч «Ахмат» — «Сочи» начнётся в 18:00 мск.
- 26 июня 2020
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