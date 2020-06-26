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«Ахмат» — «Сочи». Платная прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Ахмат» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и «Сочи» назвали составы команд на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Кадыров, Раванелли, Садулаев, Харин, Митришев, Мбенг, Фелипе Визеу.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Заболотный Н., Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

«Ахмат» после 23 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-ю строчку, «Сочи» располагается на 10-й.

Матч «Ахмат» — «Сочи» начнётся в 18:00 мск.

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