«Интер» близок к приобретению Ашрафа Хакими у «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующим клубом марокканца с большой вероятностью станет «Интер». Переговоры между нерадзурри и «сливочными» находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Сам Ашраф уже дал согласие на переход. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн.
В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.
- 26 июня 2020
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