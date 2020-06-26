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«Интер» близок к приобретению Ашрафа Хакими у «Реала»

«Интер» близок к приобретению Ашрафа Хакими у «Реала»
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующим клубом марокканца с большой вероятностью станет «Интер». Переговоры между нерадзурри и «сливочными» находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Сам Ашраф уже дал согласие на переход. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В «Боруссию» он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.

«Бавария» готова предложить Ашрафу Хакими € 6-7 млн в год. «Реал» отпустит его за € 60 млн
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