Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги были опубликованы итоги собрания руководителей РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) с руководством клубов и представителями медицинских штабов.
По итогам заседания представители клубов проголосовали за:
Исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем числе готовых игроков;
изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;
дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.
Сообщается, что окончательное решение о внесении поправок в регламент примет исполнительный комитет РФС.
- 26 июня 2020
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:33
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:53
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:18