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Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги были опубликованы итоги собрания руководителей РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) с руководством клубов и представителями медицинских штабов.

По итогам заседания представители клубов проголосовали за:

Исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем числе готовых игроков;

изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

Сообщается, что окончательное решение о внесении поправок в регламент примет исполнительный комитет РФС.

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