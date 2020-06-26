Общее собрание РПЛ проголосовало за внесение изменений в регламент

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги были опубликованы итоги собрания руководителей РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) с руководством клубов и представителями медицинских штабов.

По итогам заседания представители клубов проголосовали за:



Исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем числе готовых игроков;



изменение пункта 2 статьи 86 Дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;



дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

Сообщается, что окончательное решение о внесении поправок в регламент примет исполнительный комитет РФС.