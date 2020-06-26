Матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится 27 июня

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, сообщается в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Команда хозяев не готова к этой игре — ни основной, ни молодёжный составы. «Краснодар» даже не отправится в «Оренбург». Скорее всего, КДК РФС вынесет техническое поражение «Оренбургу» со счётом 0:3.
«Динамо» ожидает решения Роспотребнадзора. Молодёжный состав московского клуба готов сыграть с ЦСКА. Матч «Динамо» — ЦСКА должен состояться в любом случае.
В случае «Ростова» с «Арсеналом» сыграют либо юноши, которые принимали участие в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:10), либо здоровые футболисты основы, но это менее реальный вариант. В данном случае «Ростов» также ждёт решения Роспотребнадзора.
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