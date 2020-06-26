Прядкин: «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не сможет сыграть с «Краснодаром»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подтвердил информацию, что матч 24-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.