Прядкин: «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не сможет сыграть с «Краснодаром»
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подтвердил информацию, что матч 24-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» не состоится завтра, 27 июня, из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.
«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных оказались шесть футболистов и два сотрудника команды.
Тренер «Оренбурга» отреагировал на информацию о «технаре» в матче с «Краснодаром»
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