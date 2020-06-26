Прядкин: «Ростов» готов сыграть с тульским «Арсеналом» 27 июня

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал» состоится по графику, 27 июня.
«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч с «Арсеналом», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом выше сказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» вынужден был выставить юношеский состав на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).
- 26 июня 2020
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:33
-
14:24
-
14:07
-
13:59
-
13:53
-
13:42
-
13:35
-
13:24
-
13:18