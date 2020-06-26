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Прядкин: «Ростов» готов сыграть с тульским «Арсеналом» 27 июня

Прядкин: «Ростов» готов сыграть с тульским «Арсеналом» 27 июня
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Арсенал» состоится по графику, 27 июня.

«Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч с «Арсеналом», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом выше сказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса в команде «Ростов» вынужден был выставить юношеский состав на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

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