Прядкин: у игроков «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 24-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
«В течение недели игроки «Динамо» находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно проходили тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской Премьер-Лиги на официальном сайте.
Матч бело-голубых в 23-м туре РПЛ с «Краснодаром», который должен был состояться на прошедших выходных, был перенесён на 19 июля. Встреча «Динамо» и ЦСКА должна состояться завтра, 27 июня. Начало встречи — в 19:00 мск.
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