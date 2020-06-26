Роберт Левандовски — лучший игрок сезона в Бундеслиге

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком чемпионата Германии в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба Бундеслиги в «Твиттере».

В 30 матчах Бундеслиги Левандовски стал автором 33 забитых мячей (четыре — с пенальти) и с большим отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Кроме того поляк возглавляет зачёт «Золотой бутсы».

Напомним, что «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии. В заключительном, 34-м туре «Бавария» на выезде встретится с «Вольфсбургом». Матч состоится завтра, 27 июня, и начнётся в 16:30 мск.

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.