Опубликовано новое расписание матчей сборной России в Лиге наций

На официальном сайте УЕФА был опубликован новый календарь матчей сборной России в Лиге наций сезона-2020/2021. Российская команда сыграет в третьей группе лиги B со сборными Сербии, Турции и Венгрии.

Лига наций. Лига B. Группа 3. Матчи сборной России

1-й тур. Россия — Сербия (3 сентября).

2-й тур. Венгрия — Россия (6 сентября).

3-й тур. Россия — Турция (11 октября).

4-й тур. Россия — Венгрия (14 октября).

5-й тур. Турция — Россия (15 ноября).

6-й тур. Сербия — Россия (18 ноября).

По первоначальному календарю финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.