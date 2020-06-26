Опубликовано новое расписание матчей сборной России в Лиге наций
На официальном сайте УЕФА был опубликован новый календарь матчей сборной России в Лиге наций сезона-2020/2021. Российская команда сыграет в третьей группе лиги B со сборными Сербии, Турции и Венгрии.
Лига наций. Лига B. Группа 3. Матчи сборной России
1-й тур. Россия — Сербия (3 сентября).
2-й тур. Венгрия — Россия (6 сентября).
3-й тур. Россия — Турция (11 октября).
4-й тур. Россия — Венгрия (14 октября).
5-й тур. Турция — Россия (15 ноября).
6-й тур. Сербия — Россия (18 ноября).
По первоначальному календарю финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
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