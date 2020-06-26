Фанаты «Ливерпуля» сильно намусорили возле «Энфилда», празднуя чемпионство

Болельщики «Ливерпуля» оставили после себя груды мусора возле стадиона «Энфилд», празднуя чемпионский титул мерсисайдского клуба.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» досрочно завоевал титул победителя английской Премьер-лиги после проигрыша «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Мерсисайдцы стали чемпионами спустя 30 лет.
После 31-го тура команда Юргена Клоппа лидирует в лиге с отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» в 23 очка. На счету красных 86 очков. До конца чемпионата Англии остаётся ещё семь туров, и «горожане» уже не смогут обогнать «Ливерпуль».
Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).
- 26 июня 2020
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:33