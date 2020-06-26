«Ювентус» — «Лечче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 26 июня, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Лечче». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. В бригаду войдут ассистенты Даниэле Биндони и Стефано Дель Джоване. Резервный судья — Давиде Герзини.

В первом круге турнира команды встречались 26 октября 2019 года в матче 9-го тура. Встреча завершилась ничьей 1:1.

Туринский «Ювентус», набрав 66 очков в 27 матчах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лечче» (25) расположился на 18-м месте. В тройку лидеров входят «Лацио» (62) и «Интер» (58).