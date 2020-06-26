Сетьен: клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал возможный переход полузащитника Артура Рамоса в туринский «Ювентус».

«В принципе я рассчитываю на Артура. Он поедет с командой в Виго и сможет сыграть с „Сельтой“. Важно то, что эти разговоры на него не влияют, и если он выходит на поле, он показывает лучшую игру.



Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное. Если договорённость уже есть, он всё равно останется с нами до конца сезона», — приводит слова Сетьена Marca.

Сообщалось, что клубы уже согласовали детали обмена: «Ювентус» должен будет доплатить € 10 млн, а сделку планируется закрыть до 30 июня.

В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича три результативных удара в 23 встречах Серии А.