Сетьен: клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал возможный переход полузащитника Артура Рамоса в туринский «Ювентус».
«В принципе я рассчитываю на Артура. Он поедет с командой в Виго и сможет сыграть с „Сельтой“. Важно то, что эти разговоры на него не влияют, и если он выходит на поле, он показывает лучшую игру.
Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное. Если договорённость уже есть, он всё равно останется с нами до конца сезона», — приводит слова Сетьена Marca.
Сообщалось, что клубы уже согласовали детали обмена: «Ювентус» должен будет доплатить € 10 млн, а сделку планируется закрыть до 30 июня.
В текущем сезоне Примеры Артур забил три мяча в 20 матчах. У Пьянича три результативных удара в 23 встречах Серии А.
- 26 июня 2020
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