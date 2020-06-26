Итальянский журналист: странно, что вспышка коронавируса не считается в РПЛ форс-мажором

Итальянский журналист Алессандро Де Феличе выразил удивление решениями Российской Премьер-Лиги по матчам, в которых участвуют команды, имеющие в составе игроков, заражённых коронавирусом.
«Я читал о матче «Сочи», в котором за «Ростов» играли 16-17-летние ребята. Странно, что заражение коронавирусом не считается чрезвычайной ситуацией. Когда это произошло лишь в одной команде, Российская Премьер-Лига могла перенести матч на единственную доступную дату и понять, как развивается инфекция. Тогда в случае выздоровления игроков «Ростов» мог бы продолжить сезон. Конечное решение принималось руководством «Сочи»? Очевидно, они решили сыграть против мальчиков.
Согласно итальянскому протоколу у футболистов Серии А берут анализы до и после каждой игры, так что тут вряд ли подобное было бы возможно. В случае заражения основного состава одной из команд матч будет отложен. Если же заразится несколько команд, чемпионат остановят. Но молодёжные команды не будут задействованы. В Серии А нет резервных дат, но всё зависит от календаря команды, которая заразится. Пока дата окончания чемпионата — 2 августа, но при заражении кого-то он может закончиться позже», — приводит слова Де Феличе «ВсёПроСпорт».
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