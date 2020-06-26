Болельщики «Зенита» устроили коронавирусный перформанс на матче с «Крыльями Советов»

Болельщики петербургского «Зенита» устроили перформанс на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Фанаты вывесили баннер с изображением человека, который надел противогаз и держит в руках футбольный мяч.
Матч «Зенит» — «Крылья Советов» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживает матч арбитр Павел Кукуян (Сочи), ассистируют ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов». Кроме того, доступна платная видеотрансляция матча.
«Зенит», набрав 53 очка, занимает 1-е место в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на последнем, 16-м месте.
- 26 июня 2020
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