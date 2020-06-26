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«Досконально изучили игру соперника». Джикия повторил «финт» Евсеева

«Досконально изучили игру соперника». Джикия повторил «финт» Евсеева
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия на тренировке обработал мяч пятой точкой, повторив «финт» главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.

«Досконально изучили игру завтрашнего соперника. К матчу с «Уфой» готовы!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 27 июня. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслужит матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ему будут ассистировать судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Антон Фролов (Москва).

«Спартак», набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) на 8-м месте.

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