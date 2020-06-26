«Досконально изучили игру соперника». Джикия повторил «финт» Евсеева
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия на тренировке обработал мяч пятой точкой, повторив «финт» главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева.
«Досконально изучили игру завтрашнего соперника. К матчу с «Уфой» готовы!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 27 июня. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслужит матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ему будут ассистировать судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Антон Фролов (Москва).
«Спартак», набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (30) на 8-м месте.
Видео: Евсеев продемонстрировал необычную технику остановки мяча
«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Уфой»
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