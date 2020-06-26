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«Ни шагу в сторону не сделали!» «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии

«Ни шагу в сторону не сделали!» «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ «Оренбурга» проводить матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.

«Оренбург» признал, что легкомысленно отнёсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет», — написал Черданцев в своём «твиттере».

«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолёт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолёт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всё равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответила Черданцеву в комментариях пресс-служба клуба.

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