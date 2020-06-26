«Ни шагу в сторону не сделали!» «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ «Оренбурга» проводить матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.
«Оренбург» признал, что легкомысленно отнёсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет», — написал Черданцев в своём «твиттере».
«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолёт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолёт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всё равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответила Черданцеву в комментариях пресс-служба клуба.
- 26 июня 2020
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:34
-
16:15