«Ни шагу в сторону не сделали!» «Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал отказ «Оренбурга» проводить матч 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в команде.

«Оренбург» признал, что легкомысленно отнёсся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с «Краснодаром». Следовательно, на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3. Вывод — строго соблюдать правила карантина. Поблажек от Роспотребнадзора никому не будет», — написал Черданцев в своём «твиттере».

«Мы признали? Мы вылетели здоровыми в Москву — тесты сделали. Все в масках. Самолёт (чартер) — Шереметьево — отель — стадион — Шереметьево — самолёт. Мы ни шагу в сторону не сделали! В отеле отдельный этаж с отдельным питанием. Но зараза всё равно нашла на одном из этапов. Вернулись с короной», — ответила Черданцеву в комментариях пресс-служба клуба.