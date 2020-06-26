Источник: экс-форвард ЦСКА Витиньо может вернуться в Россию
Нападающий бразильского «Фламенго» Витиньо может вернуться в Россию, сообщает Revista Colorada.
По данным источника, зимой футболистом интересовался испанский «Бетис», однако переговоры между клубами не начались. Сообщается, что в ближайшие несколько дней «Фламенго» поступят официальные предложения от российских клубов.
Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 игрок провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард провёл 58 матчей и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.
Контракт 26-летнего нападающего с «Фламенго» рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,8 млн.
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