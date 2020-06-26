Денис Глушаков: все клубы в одной лодке. Вопросы к тем, кто составляет регламент

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура РПЛ с «Сочи».



«Судя по голевым моментам, владению мячом, инициативе мы должны были выигрывать. Жаль, что не удалось набрать три очка. “Сочи” больше играл вторым номером, оборонялся, а мы искали свою игру, создавали давление, моменты и в итоге забили. Но потом пропустили в безобидной ситуации. Команда неплохо чувствует себя физически, но нужно не сбавлять обороты, даже когда выигрываем, а продолжать двигаться, бегать, давить. Над этим нам нужно поработать. Приятно, что удалось забить в третьем матче подряд, но лучше бы мы набрали три очка во всех этих матчах. В принципе сегодня мог бы забить ещё, так как часто получается открываться в свободные зоны в штрафной или около неё по центру. Но голы приносят настоящее удовольствие, только если побеждает команда.



Какого-то особенного настроя на “Сочи” не было, до этого уже порадовался за земляков из Ростова, которые играли с ними в прошлом матче. Ребята молодцы. Но сегодня “Ахмат” выходил решать свои задачи. Что касается переноса матчей и всего прочего, то анализировать ситуацию, наверное, не моё дело. Но, повторюсь, все клубы РПЛ находятся в одной лодке, поэтому главный вопрос к тем, кто составляет регламенты. Хочется, чтобы решения принимались в духе честной игры и исходя из здравого смысла», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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