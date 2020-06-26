Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 24-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Павел Кукуян (Сочи), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.
«Зенит», набрав 56 очков, лидирует в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.
- 26 июня 2020
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:26
-
22:08
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13