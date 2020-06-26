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Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»

Дубль Дзюбы принёс «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Павел Кукуян (Сочи), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 44-й минуте автором забитого мяча стал Максим Глушенков, которому ассистировал Антон Зиньковский. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма — на 64-й минуте счёт сравнял Артём Дзюба с пенальти. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, забив ещё один гол с пенальти.

«Зенит», набрав 56 очков, лидирует в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
26 июня 2020, пятница. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Глушенков – 44'   1:1 Дзюба – 64' (пен)   2:1 Дзюба – 70' (пен)
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