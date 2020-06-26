«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился фотографией с тренировки итальянского клуба.

«Бог и его ученики», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

«Милан», набрав в 27 турах 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (66).

В следующем туре «Милан» встретится с «Ромой». Матч состоится 28 июня в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 18:15 мск.