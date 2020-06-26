Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»

«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился фотографией с тренировки итальянского клуба.

«Бог и его ученики», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

«Милан», набрав в 27 турах 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (66).

В следующем туре «Милан» встретится с «Ромой». Матч состоится 28 июня в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 18:15 мск.

Златан Ибрагимович готов остаться в «Милане», если ему предложат контракт на € 6 млн в год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020