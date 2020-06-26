«Бог и его ученики». Ибрагимович опубликовал фотографию с тренировки «Милана»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился фотографией с тренировки итальянского клуба.
«Бог и его ученики», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.
«Милан», набрав в 27 турах 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (66).
В следующем туре «Милан» встретится с «Ромой». Матч состоится 28 июня в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 18:15 мск.
Златан Ибрагимович готов остаться в «Милане», если ему предложат контракт на € 6 млн в год
- 26 июня 2020
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:26
-
22:08
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:33
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:38
-
19:34
-
19:06
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:30
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:13
Партнерский контент