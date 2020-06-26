Божович: не знаю, почему судья отменил наш гол в ворота «Зенита»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом»(1:2).



«После «Ахмата» сказали, что мы не готовы физически. Но мы получили данные, что мы сделали много спринтов и рывков. Было видно, что мы можем бежать. В той игре был психологический вопрос. «Зенит» делает много длинных передач на Дзюбу. Пытались внимательно играть на подборе, закрыть опорную зону. У нас были опасные контратаки. У нас отменили чистый гол, сами привезли себе две пенальти. Почему у нас отменили гол, я не знаю», — передаёт слова Божовича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 56 очков, лидирует в РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 16-м месте.